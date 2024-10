7 doenças no pênis: feridas e caroços podem ser sintomas de problemas

Disfunção erétil

Imagem: iStock

O que é: Apesar de existirem diversos tipos de disfunções sexuais, a mais comum nos consultórios é a disfunção erétil, que é quando o homem não consegue ter uma ereção durante relação sexual. É comum que, a partir dos 40 anos, os homens tenham problemas na ereção. No Brasil, estima-se que 50% dos homens apresentem a doença após os 40 anos, algo em torno de 16 milhões de homens, segundo a SBU (Sociedade Brasileira de Urologia). A disfunção pode ser dividida em orgânica e psicogênica, além de leve, moderada e grave. A orgânica pode se causada por problemas no nervo ou na vascularização do pênis; em pacientes com diabetes; homens que passaram por operação de próstata; distúrbio hormonal, entre outras. Em casos psicológicos, pode ter a ver com possíveis traumas e o tipo de relação sexual.

Sintomas: Incapacidade de ter uma relação sexual dentro da normalidade.

Tratamento: Atualmente, são muitos tratamentos disponíveis. É uma área da medicina que tem avançado muito, segundo os médicos consultados. Em casos leves e moderados, pode ser indicado o uso de medicamentos que ajudem na ereção, como o Viagra. Em situações graves, é indicada a prótese peniana ou injeções locais. Em homens com bloqueios psicológicos, é indicado, além do tratamento medicamentoso, o acompanhamento de especialistas (psicólogos ou psiquiatras).

Diagnóstico: O próprio paciente sabe, mas é importante conversar com o urologista para entender as causas, mas a disfunção erétil pode ser sintoma de outros problemas de saúde, então são recomendados exames de glicemia, testosterona total e perfil lipídico.