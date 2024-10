Causa diarreia e pode detonar rim: como é bactéria em lanche do McDonald's

A rede de fast food McDonald's suspendeu a venda do sanduíche "Quarterão" em alguns estados dos EUA. O produto, conhecido lá fora como Quarter Pounder, foi tirado de circulação após infecção alimentar causada pela bactéria E. coli, o que fez uma pessoa morrer e dez serem hospitalizadas no país. Não há registros do problema no Brasil.

Como é a infecção causada pela E. coli

A E. coli vive naturalmente no intestino e a maioria das cepas não causa doenças. Mas existem alguns tipos que podem causar cólicas, diarreia, vômitos e até mesmo insuficiência renal e morte.

A contaminação com a bactéria costuma ocorrer devido à presença de fezes de animais nos alimentos. Também pode acontecer ao tentar lavar alimentos com água contaminada.