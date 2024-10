Quais são as doenças mais antigas da humanidade ainda sem cura?

Doenças que não têm cura definitiva

Raiva: é causada por um vírus que afeta o sistema nervoso central, tanto de animais quanto de seres humanos. É mencionada em textos antigos, incluindo a Bíblia e os escritos de Hipócrates. Em humanos, é praticamente mortal. Os índices de cura são muito baixos, uma vez que ela se manifesta no corpo.

Lúpus: é uma doença autoimune crônica sem cura, mas que pode ser manejada com medicamentos. Há registros sobre a doença no século 19, no entanto, relatos anteriores sugerem que a doença já era conhecida na Idade Média.

Esclerose lateral amiotrófica, ou ELA: é uma doença neurodegenerativa progressiva sem cura que foi identificada em 1869 pelo neurologista francês Jean-Martin Charcot. Ficou amplamente conhecida em 1941, quando terminou a carreira do jogador de beisebol Lou Gehrig.

Fibrose cística: é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. Apesar de não ter cura, há tratamentos que ajudam a controlar os sintomas. Foi descrita pela primeira vez em 1938 por Dorothy Hansine Andersen, mas pode ter surgido em populações europeias cerca de 5.000 anos atrás.

Alzheimer: é uma doença neurodegenerativa sem cura, embora existam tratamentos que podem aliviar alguns sintomas. A doença foi descrita pela primeira vez em 1906 pelo médico alemão Alois Alzheimer. Mas a demência tem registros na história desde pelo menos o século 13, quando o termo começou a ser usado.