'Somos uma ponte': famílias acolhem bebês até serem adotados

No estado de São Paulo, existem mais de 9.000 crianças e adolescentes acolhidos em serviços de acolhimento institucional e apenas cerca de 500 em famílias acolhedoras.

O serviço é gerido pelos municípios, por meio do órgão gestor da Assistência Social ou por organizações da sociedade civil, as OSC, selecionadas por chamamento público e financiadas com recursos públicos.

O Governo de São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo assinaram um acordo no início do ano para ampliar o Serviço de Família Acolhedora. Apenas 52 cidades possuem o serviço e o acordo pretende alcançar os 645 municípios do estado.

Para mais informações, as famílias podem acessar o site: www.ei3familiaacolhedora.com