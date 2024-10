Qual o significado de ouvir a mesma música várias vezes seguidas?

Como se desprender de uma música?

A orientação nos casos em que uma música "gruda" da cabeça, diz Rodrigo Costa Oliveira, psicólogo do Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), é fazer algo mecânico. "Alguma atividade com alguma complexidade ou atividade física ao ar livre, por exemplo. Também escutar no sentido de ouvir a música. Quando você para e escuta, é como se tivesse fechado esse pensamento. Isso funciona em 90% das abordagens. Em casos mais graves, que não é a maioria, seria necessária uma intervenção terapêutica", diz o psicólogo.

Mascar chiclete, diz o neurologista Felipe Chaves, também pode funcionar. Assim como fazer atividades como sudoku, ler um livro ou matérias de jornal mais longas e que prendam sua atenção.

*Com informações de reportagens publicadas em 17/01/2023 e 26/02/2021