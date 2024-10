Olho de peixe pode virar câncer? Como tirar, o que causa e quando há perigo

O olho de peixe é causado por vírus dos subtipos 1, 4 e 63, que são mais prevalentes na região da planta do pé, geralmente apresentando uma única verruga, muitas vezes confundida com um calo. No entanto, em alguns casos raros, pode surgir um número maior de lesões no local, indicando algum desequilíbrio na imunidade do paciente por conta de obesidade, desnutrição e gestação, por exemplo, ou ainda devido a tratamentos quimioterápicos.

Como é a transmissão do olho de peixe?

Os vírus do tipo HPV são bastante transmissíveis por ficarem ativos na pele infectada, podendo ser contraídos no contato com pessoas e superfícies contaminadas. Muitos casos são registrados, por exemplo, em atletas que praticam esportes de contato descalços, como jiu-jitsu, caratê e judô, que se contaminam devido ao atrito do pé no tatame infectado.

Portanto, andar descalço em ambientes propícios à contaminação, como banheiros, beira de piscina com água parada e parques aumenta o risco de contrair o vírus.

Quais são os sintomas do olho de peixe?

Diferentemente das outras verrugas que se desenvolvem na pele externamente, o olho de peixe não consegue ficar exposto por conta do peso do corpo do paciente sobre a sola do pé. Dessa maneira, seu desenvolvimento é para dentro da pele, causando dor ao pisar.