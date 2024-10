O que são politraumatismo e hemorragia, causas da morte de Liam Payne?

Hemorragia externa se refere ao sangue que sai do corpo por meio de um ferimento. Casos externos são mais facilmente identificados, já que há o sangramento visível. Neste quadro, pode haver também palidez, fraqueza, falta de ar, tontura, desmaio, entre outros sintomas.

Para conter a hemorragia externa, diferentes técnicas podem ser aplicadas até que se receba atendimento médico. Compressas com tecidos limpos ou gaze são uma alternativa, assim como a técnica de elevação do membro ferido, no caso de braços ou pernas, em um nível mais alto do que o coração. O Ministério ressalta que, caso haja manipulação de ferimentos, deve-se utilizar luvas para evitar infecções.

Hemorragia interna tem três principais tipos. São eles: hemorragia nasal, quando o sangue escorre pelas narinas; hemorragia pulmonar, quando há acúmulo de sangue nos alvéolos, que prejudica as trocas gasosas feitas pelo órgão e pode causar tosses com sangue ou sufocamentos; e hemorragia gástrica ou digestiva, que ocorre com o sangramento de órgão que compõe este sistema e pode provocar, entre outros sintomas, vômitos ou fezes com sangue.

No caso de hemorragia interna, pessoa deve ficar em repouso. Nos três casos de hemorragia interna, a pessoa deve ficar em repouso, aguardando atendimento médico. Nas hemorragias pulmonar e gástrica, é recomendado que a pessoa se deite de lado, enquanto na hemorragia nasal é indicado manter a cabeça deitada para trás e pressionar o local, fechando as narinas, por pelo menos cinco minutos.

Na hemorragia interna, é necessário avaliar se a vítima sofreu uma pancada ou uma queda. Conforme orientação do Ministério da Saúde, deve-se observar se a pessoa está com pulso fraco, com a pele fria, suando em excesso, com tontura, perda de cor nos lábios e/ou palidez acentuada. Mesmo que a vítima alegue estar com sede, não é recomendado oferecer líquidos quando há a suspeita de hemorragia.

Caso haja perda de um terço do volume de sangue presente no organismo, há risco de morte. Sendo assim, tanto a hemorragia externa quanto a interna exigem tratamento o mais rápido possível.