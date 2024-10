Morreu sem saber: médicos descobrem que homem nasceu com três pênis

Implicações clínicas

A genitália masculina começa a se formar nas primeiras semanas de gestação. Entre a quarta e a sétima semana, as estruturas básicas começam a se desenvolver. Os pesquisadores acreditam que anomalias genéticas nos receptores do hormônio andrógeno possam ter contribuído para o crescimento anormal dos pênis.

O canal urinário, ou uretra, inicialmente se desenvolveu no pênis secundário. Durante o desenvolvimento do bebê, a uretra começou a se formar nesse pênis. No entanto, como o pênis secundário não se desenvolveu completamente, a uretra acabou se desviando e se formou no pênis principal.

As implicações clínicas da trifalia incluem potenciais complicações médicas. Condições como essa podem aumentar o risco de infecções urinárias, disfunção sexual e problemas de fertilidade. Procedimentos médicos simples, como a inserção de cateter, poderiam ser complicados pela tortuosidade da uretra compartilhada.

A descoberta foi publicada no Journal of Medical Case Reports na última quarta-feira (9). O estudo foi conduzido por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Birmingham Medical School, incluindo John Buchanan, Madeleine Gadd, Rose How, Edward Mathews, Andre Coetzee e Karuna Katti. Eles enfatizaram a importância de dissecações anatômicas detalhadas para a compreensão de variações raras na anatomia humana.