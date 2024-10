Amizade na adolescência ajuda na identidade, mas exige atenção dos pais

"Estar em grupos é parte importante e saudável da adolescência, afinal é bom estar com pares e pessoas que podem se acolher. É saudável estar com outras pessoas da mesma idade ou idade aproximada, para se apoiarem. Contudo, é importante salientar que todo novo laço afetivo de adolescentes precisa ser de conhecimento das pessoas adultas —não no sentido de fiscalizar os passos, mas no sentido de proteção e cuidado", reforça a psicóloga.

Ela explica que os pais precisam deixar bem nítido para os filhos que o desejo de conhecer suas amizades está no campo do cuidado e acolhimento dessa nova pessoa que faz parte da rede de afetos do adolescente.

Elânia Francisca também aconselha que os pais se responsabilizem com a criação de um caminho tranquilo e acolhedor quando o filho quiser/for apresentar suas amizades. "Um ponto importante é sempre tratarmos as amizades de adolescentes como gostaríamos que esse adolescente fosse tratado na casa de suas amizades. Sejamos pessoas respeitosas e abertas", diz.

Pais devem ficar de olho no próprio preconceito

Imagem: Getty Images

Outro ponto é os pais buscarem se despir de preconceitos. "Muitas pessoas adultas dizem: 'Não quero meu filho com esse menino porque ele é má influência'. Já parou para pensar que a família desse menino pode achar que a má influência é o seu filho?", questiona a psicóloga.