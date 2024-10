Casos de câncer em alta: quais exames preventivos são essenciais?

E os exames genéticos?

Imagem: iStock

Em alguns casos, o médico pode recomendar a realização de exames genéticos para o rastreio do câncer. A orientação geralmente é feita quando há histórico familiar ou pessoal de câncer de mama, ovário, cólon e reto, para buscar possíveis alterações genéticas que aumentem o risco de desenvolver a doença.

No caso dos tumores de mama e ovário, que têm forte influência dos genes BRCA1 e BRCA2, o exame genético já é previsto no hall de procedimentos da ANS e deve ser feito na paciente e em seus familiares, caso volte como positivo.

Esses exames são importantes pois, uma vez portador de alguma alteração genética, o acompanhamento médico permite mudar fatores de risco modificáveis (como sedentarismo e má alimentação) para reduzir o risco de desenvolver a doença, além de orientar o profissional na hora de estabelecer uma rotina personalizada de exames de rastreio periódicos.

Fontes: Anelisa Coutinho, oncologista da rede de clínicas AMO; Cynthia Lemos, oncologista do Hospital Nove de Julho (SP); Gustavo Fernandes, diretor da Dasa Oncologia; Luiz Henrique Araújo, oncologista do Hospital São Lucas de Copacabana (RJ); Rizzieri Gomes, médico cardiologista, especialista em medicina preventiva, de Manaus (AM); e Vladmir Lima, oncologista e assessor de medicina personalizada do laboratório Hermes Pardini (do Grupo Fleury).