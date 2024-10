Mindful eating: comer com atenção plena traz benefícios para corpo e mente

Praticar o estado de atenção plena, conhecido como mindfulness, permite que tenhamos mais controle não só sobre nossos atos, mas também sobre nossas reações e emoções. A alimentação também não foge da regra, e o mindful eating propõe que, durante a refeição, o indivíduo esteja de corpo presente, com uma curiosidade genuína por aquilo que coloca dentro do seu corpo, sem julgamentos. Isso já é algo natural do corpo, mas precisa ser estimulado, por isso é preciso praticar todos os dias.

Em geral, estamos sempre remoendo o passado ou pensando no futuro. Quando transferimos isso para o comer, é a mesma coisa: você está em uma mesa almoçando, mas está com o celular ou está pensando em outra coisa, não está ali de fato. Isso, no caso da comida, faz com que as pessoas comam muito mais do que o necessário sem perceber, ou tentem curar algumas feridas emocionais com o alimento.

Como funciona a prática