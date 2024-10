Chás podem potencializar ou anular efeitos de remédios; entenda

Muitas pessoas utilizam o chá para tratar dor de barriga, dor de cabeça, tosse e outras mazelas. Há quem prefira e ache menos agressivo ingerir a bebida do que tomar um medicamento. Outras pessoas preferem combinar as duas coisas, pois acreditam que assim ficarão boas de forma mais rápida. Mas não é bem assim. O chá e as infusões em geral podem interagir com os remédios, potencializando ou anulando suas ações e podendo até prejudicar o tratamento.

A verdade é que tudo tem alguma contraindicação, inclusive a água. Por isso, antes de se tomar um chá ou uma infusão, é preciso saber quais princípios ativos eles carregam, para, então, saber se há ou não problema em ingeri-lo sozinho ou junto com um medicamento.

Por exemplo: um medicamento como a sibutramina, usado para emagrecer, interage forte com a cafeína, presente nos chás [proveniente da planta Camellia sinensis]. Se você combinar os dois, usando em grande quantidade, você pode ter uma crise hipertensiva. Ou se você está tomando algo para arritmia, a cafeína falha o remédio, e a pessoa volta a ter o sintoma.Mas, dependendo da doença e para alguns problemas simples de saúde, como uma cólica, o chá pode, sim, substituir o remédio.