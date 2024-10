Sorvete deixa doente? Veja mitos e verdades sobre doenças respiratórias

Assim que dá qualquer friozinho, mães já alertam seus filhos para vestirem um casaco. Mas será que ficar agasalhado impede mesmo o contágio da gripe? E tomar um chá quente? Será que ajuda? Ficar exposto ao ar condicionado provoca doenças respiratórias?

No inverno a incidência de problemas respiratórios aumenta. Isso acontece porque com a queda da temperatura as pessoas tendem a se aglomerar em ambientes fechados, o que facilita a transmissão de micro-organismos. É essa transmissão que provoca doenças e não o frio.

As crianças são as mais afetadas pelas doenças desencadeadas durante essa época do ano, já que elas ainda não têm defesas imunológicas resistentes. Ao longo da vida, vamos tendo várias infecções, e esse repertório evita que peguemos a mesma outra vez. Dessa forma, adquirimos uma certa resistência que o bebezinho ainda não tem.