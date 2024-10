Personagens do Ursinho Pooh representam mesmo transtornos mentais?

Além disso, tem circulado por aí que o teste foi feito com base em um estudo publicado no Canadian Medical Association Journal em 2000. De fato, um estudo sobre os transtornos psiquiátricos representados pelos personagens desse desenho foi feito e publicado. No entanto, os diagnósticos oferecidos pelo teste e os apresentados pelo estudo diferem em muitos pontos.

No trabalho científico, os pesquisadores se baseiam no então DSM-4 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) para classificar os personagens com os problemas de saúde mental.

Já no teste da internet não ocorreu dessa forma e muitos resultados e personagens foram alterados. Ou seja, houve uma livre interpretação do trabalho acadêmico, o que invalida o embasamento científico que o teste ou quem o oferece possa pregar ter.

*Com informações de reportagem publicada em 02/06/2019