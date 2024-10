Horário do jantar influencia perda de peso; saiba por quê

Para quem busca perder peso, uma máxima ronda o imaginário popular: cortar os carboidratos no jantar. Mas isso não é preciso. A ciência já estudou o papel dessa refeição no emagrecimento e chegou a algumas conclusões bem úteis, inclusive mostrando que o horário é mais importante do que a restrição de macronutrientes.

Um estudo publicado no periódico Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism confirmou a relação do horário do jantar com a perda de gordura. A conclusão do trabalho coordenado por Jonathan Jun, professor de medicina da Universidade Johns Hopkins (EUA), aponta que quem faz a refeição da noite mais cedo tende a perder mais peso em comparação a quem come mais próximo ao horário de dormir.

Os participantes foram divididos em grupos: um fez um jantar chamado tardio, às 22 horas, e outro uma refeição mais cedo, às 18 horas. Ambos tiverem um período fixo de sono (das 23 horas até as 7 horas) em ambiente de laboratório. O resultado do estudo é a comprovação da crononutrição, ou seja, a importância da nutrição para os diferentes horários do dia.