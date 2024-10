'Médicos falavam que caroço não era nada de mais, mas fiquei desfigurada'

Ela diz escolher o equilíbrio para se manter sã, mesmo com a necessidade de isolamento e restrições. "Não posso ficar abraçando as pessoas", exemplifica. "Mas eu não quis me restringir 100%, porque isso ia me deixar louca, então eu vou à igreja, ao mercado."

"Minha cabeça ficou embaralhada quando percebi que a minha vida ia mudar. Tive a maturidade de respirar fundo, entender que não tinha como seguir a vida normal, eu morreria se não tratasse esse câncer. Se é isso que vai me dar chance de vida, vou me apegar. Me apoiei na minha família, no meu namorado, na minha religião", diz a jovem.

Entenda o linfoma de Hodgkin

Linfomas são cânceres que atingem o sistema linfático —composto por baço, timo, medula óssea, tecidos, vasos e gânglios. Esses últimos, também chamados de linfonodos e ínguas, são estruturas em forma de feijão que concentram as células de defesa do organismo e ficam no pescoço, axilas e virilha.

Linfoma de Hodgkin é o câncer mais frequente em jovens entre 15 e 30 anos. "Mesmo assim, ainda é considerado raro", diz a onco-hematologista Talita Silveira.

Há quatro tipos de linfoma de Hodgkin. É a forma de definir a extensão da doença, o chamado estadiamento: