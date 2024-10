Entenda por que bebês não devem dormir na mesma cama que os pais

Outra diretriz importante da Academia Americana de Pediatria diz respeito a inclinação do colchão. A entidade orienta uma inclinação máxima de 10% — é possível encontrar colchões com inclinação de até 30%.

"A inclinação de 10% é mínima, quase nada. Geralmente bebês com refluxo usam colchões com inclinação maior. O problema é que existe o risco de o bebê adormecer e a cabecinha cair para a frente ou para os lados. Essa posição do queixo no peito pode dificultar a respiração", alerta a neuropediatra.

Segundo Soster, o refluxo é uma situação fisiológica do lactente — acontece quando o bebê mama e o leite naturalmente volta. O problema, explica a neuropediatra, é quando isso se torna patológico: quando, por exemplo, alguns bebês não sabem o momento de parar de mamar e acabam mamando demais, e por consequência consumindo muito leite, que pode refluir e engasgá-los.

*Com informações de reportagem publicada em 25/08/2022