Entenda o que é sarcoma sinovial, tumor raro diagnosticado em Vera Viel

Vera Viel, 48, esposa do apresentador Rodrigo Faro, usou suas redes sociais para avisar que foi diagnosticada com um câncer na coxa. Ela fará na sexta-feira (11) a cirurgia para retirá-lo e seguirá com o tratamento recomendado pelos médicos.

Tenho um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha, disse no Instagram.