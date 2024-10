Cheiro perigoso: quando velas e incensos viram risco real para a saúde

Os riscos vão além das vias aéreas

Uma análise de diversos estudos conduzido por pesquisadores da Universidade Nacional Cheng Kung, em Taiwan, revela que a fumaça do incenso, além de causar disfunção respiratória, é um fator de risco para níveis elevados de IgE no sangue do cordão umbilical em mulheres grávidas e também foi indicada como causadora de dermatite alérgica de contato. O estudo ainda associou essa fumaça à geração de câncer semelhante ao causado pelo fumo de cigarro.

Já um outro estudo de 2021 associou o dióxido de enxofre (SO2) liberado pela queima do incenso como também responsável pelo agravamento de condições cardiovasculares, levando ao aumento de admissões, morbidade e mortalidade com relação a problemas cardiopulmonares.

Uma pesquisa publicada no International Journal of Cancer and Biomedical Research e conduzida com ratos machos adultos constatou que a inalação prolongada de fumaça liberada por incensos tradicionais causou uma diminuição altamente significativa nos níveis de testosterona em comparação com o grupo controle.

Além disso, a motilidade progressiva, velocidade e vigor do esperma foram significativamente diminuídos com aumento significativo de espermatozoides morfologicamente anormais. Os pesquisadores também perceberam comprometimento das funções renal e hepática.

A queima de incenso em ambientes fechados afeta também as funções cognitivas e a conectividade funcional do cérebro. A conclusão foi de pesquisadores da Universidade Chinesa de Hong Kong que realizaram estudos com 515 idosos sem histórico de derrame ou demência. Foi constatado um declínio cognitivo ao longo de três anos de pesquisa para os idosos que relataram uso semanal do incenso.