Menino faz carta pedindo exame de vista e óculos: 'Estudar era ruim'

Quase 800 mil crianças brasileiras vão para a escola com problemas de visão não corrigidos. Quem tem erro de refração —como miopia, hipermetropia ou astigmatismo— não consegue enxergar lousa e livros, aprendendo significativamente menos que seus colegas, segundo pesquisa inédita lançada pela IAPB (Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira) e a Fundação Seva, nesta quarta-feira (9).

Problemas de aprendizagem associados a problemas de visão

Criança com visão deficiente aprende menos. Elas aprendem aproximadamente metade do que uma criança com visão boa ou corrigida, segundo cálculos do levantamento.

Corrigir visão impacta até financeiramente. De acordo com o levantamento, se uma criança de cinco anos, por exemplo, recebe os óculos em seus primeiros anos escolares e continua usando-os até os 18 anos, ela terá ao longo da vida uma renda, em média, 78,1% maior do que se nunca tivesse corrigido a visão — ou até R$ 296.500.