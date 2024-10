Camomila realmente clareia o cabelo? Veja como mudar tom de forma natural

Modo de preparo: lave bem os fios, seque com uma toalha e não aplique mais nada. Faça um chá bem concentrado com camomila. Espere esfriar e coloque uma colher de vinho branco. Misture e aplique nos fios. Pode passar até no couro cabeludo, massageando bem para a mistura penetrar no cabelo. Nas pontas, vale usar óleo de girassol. Deixe agir por 15 minutos. Nada de ir para o sol com a mistura nos fios. Lave com água corrente.

Cuidado com descolorantes artificiais

Por serem produtos muito fortes, os descolorantes artificiais podem atingir o córtex do cabelo —que equivale à "estrutura óssea" do fio— e fragilizá-lo. Isso faz com que o cabelo fique poroso e elástico. A queixa de pontas duplas também é recorrente. Em situações mais extremas, acontece a quebra total do fio, o chamado corte químico.

O descolorante faz com que o fio clareie —ou "abra", como os cabeleireiros costumam dizer. Mulheres mais próximas do loiro chegam ao tom branco com mais facilidade, as mais morenas têm um pouco de trabalho para chegar ao tom desejado. Em todos os casos, é possível que os fios fiquem alaranjados ou da cor de gema de ovo. Para evitar esse efeito, os profissionais costumam descolorir os cabelos aos poucos —alguns casos levam mais de um dia para clarear bem— ou utilizam tonalizantes que removem as manchas amareladas e alaranjadas.

*Com informações de reportagens publicadas em 22/04/2019, 12/02/2017 e 29/09/2023