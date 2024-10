Veja 7 benefícios do vinagre balsâmico à saúde

Regula os níveis de açúcar no sangue

O ácido acético, presente no vinagre balsâmico, não apenas facilita a digestão, mas também ajuda a reduzir o aumento rápido dos níveis de glicose no sangue após refeições ricas em carboidratos.

Além disso, o vinagre balsâmico pode melhorar a sensibilidade à insulina, tornando o corpo mais eficiente no uso da glicose disponível, o que pode auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue e prevenir picos de glicemia.

É fonte de antioxidantes

Por ter antioxidantes, o consumo de vinagre balsâmico oferece diversos benefícios para o corpo, protegendo as células e órgãos contra o estresse oxidativo e contribuindo para a prevenção de doenças crônicas.

Os principais efeitos antioxidantes do vinagre balsâmico são: combate aos radicais livres, proteção cardiovascular, prevenção do envelhecimento celular, redução de inflamação e fortalecimento do sistema imunológico.