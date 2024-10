Coceira no ânus é comum e afeta mais homens; quando se preocupar?

O sintoma tem causas multifatoriais que são classificadas como primárias e secundárias. As mais comuns são as primárias —o que representa 80% dos casos— e estas também são chamadas de idiopáticas porque não é possível identificar as suas origens.

Já as secundárias decorrem de enfermidades locais, sistêmicas e outras situações. Confira:

Quem está mais propenso ao problema?

O prurido anal pode acometer homens, mulheres e crianças, mas é mais comum no grupo masculino (75%), especialmente na quinta e na sexta décadas de vida.

Pessoas com doenças sistêmicas predisponentes e anorretais também estão mais suscetíveis à sua manifestação.

Quando devo procurar ajuda médica?

A sugestão dos especialistas é que você procure assistência médica quando observar que o sintoma perdura por mais de 1 semana e não melhora —mesmo após cuidados como a melhora da higiene local. O mesmo se aplica aos casos em que, nesse período, ocorra uma piora na intensidade da manifestação.

O coloproctologista é o especialista treinado para fazer uma avaliação inicial, mas eventualmente será necessário um apoio multidisciplinar, isto é, de outros médicos —como o dermatologista, o clínico geral e até o psiquiatra poderão ser também consultados.

Evite adiar a consulta porque muitas das causas do prurido são doenças sistêmicas, por vezes ainda não diagnosticadas. Nas mulheres, principalmente, o prurido anal pode decorrer da candidíase vaginal ou perianal, o que também tem relação com o diabetes descompensado, sem falar em outra possibilidade, que são as neoplasias decorrentes de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

O que acontece na hora da consulta?

O médico vai ouvir sua queixa, levantar seu histórico de saúde, e ainda investigará as características do prurido. Esteja pronto para responder a ele detalhes da manifestação dos sintomas, como em qual horário do dia ele se manifesta, e também questões sobre os seus hábitos de higiene e estilo de vida (como dieta), atividade sexual e uso de medicamentos.

Na sequência, será feito o exame físico e proctológico, para avaliar a existência de lesões ou doenças. Em geral esta parte da consulta é rápida para que a avaliação seja mais confortável para o paciente.

É também comum que sejam solicitados exames laboratoriais complementares, como os exames para investigação de parasitas, fungos, IST etc., assim como testes de alergia ou doenças associadas.

Como é o tratamento da coceira no ânus?

O objetivo do tratamento é aliviar e evitar a recorrência do sintoma, mas ele também dependerá da causa identificada no exame clínico e laboratorial.

Na maioria das vezes não se acha uma causa específica para o problema. Assim, a estratégia terapêutica se baseia em orientações de higiene anal, além de outras medidas. Veja, a seguir, quais são elas:

Evitar papel higiênico na limpeza anal após a evacuação;

Lavar sempre a região com água, se possível morna;

Evitar deixar resíduos fecais no local;

Usar papel higiênico macio apenas para absorver levemente a água da lavagem, sem friccionar a pele;

Preferir roupas íntimas folgadas, se possível de algodão;

Adequar a dieta para evitar alimentos que possam estar relacionados ao sintoma, tais como café, frutas cítricas, bebidas alcoólicas, chocolates, nozes, pimenta etc.

Quando o quadro já é crônico e já houve desenvolvimento de dermatite, são indicados o uso de medicamentos como corticosteroides tópicos, hidratantes, antialérgicos e até ansiolíticos. Nos casos que não respondem ao tratamento, fazemos uso de técnicas que destroem as terminações nervosas na região da pele perianal, por meio de injeções e soluções locais.

Quando a coceira no ânus irá parar?

Boa parte das pessoas responde bem ao tratamento. Contudo, pacientes com prurido anal devem saber que nem sempre a solução do problema é rápida e definitiva, principalmente nos casos idiopáticos. Os sintomas podem melhorar, mas não desaparecer por completo, e ainda podem ser observados períodos de melhora que se intercalam com outros de piora.

Embora tais condições possam ser frustrantes, esteja ciente desses possíveis resultados. Caso tenha dúvidas, fale com seu médico. A relação de confiança entre você e ele deve permanecer intacta.

Quando é possível diagnosticar a causa do problema, geralmente o tratamento evolui favoravelmente.

Conheça as possíveis complicações

Elas estão relacionadas ao atraso no diagnóstico que poderiam agravar tanto doenças como uma fístula perianal, IST ou tumores, bem como acarretar lesões mais profundas da pele, como ulcerações, infecções secundárias (oportunistas) e dor local.

Fontes: José Joaquim Ribeiro da Rocha, coloproctologista e professor; Raquel Kelner Silveira, proctologista e professora. Revisão médica: José Joaquim Ribeiro da Rocha.