Quem deve evitar comer pasta de amendoim? Veja riscos e contraindicações

Apesar dos benefícios, atenção!

A pasta de amendoim é considerada um alimento seguro, na maioria das vezes, mas o amendoim pode conter uma substância chamada aflatoxina, que é produzida por fungos e pode ser tóxica. O mais preocupante é que estas toxinas não são eliminadas com o aquecimento.

O alimento tem um alto potencial alergênico e pode causar urticária ou diarreia. Por isso, é essencial escolher produtos de boa qualidade para reduzir os riscos, ou optar por versões caseiras. Pessoas alérgicas ao amendoim podem ter reações graves, como anafilaxia, que podem ser fatais.

Por ser bastante calórica, recomenda-se consumir até duas colheres de sopa de pasta de amendoim por dia, dentro de uma dieta equilibrada. Ao comprar, é importante prestar atenção no rótulo, pois o excesso de açúcar aumenta ainda mais as calorias e pode comprometer os benefícios do alimento, contribuindo para o ganho de peso e elevando os níveis de glicose no sangue.

Já o excesso de gordura pode sobrecarregar o fígado, especialmente em pessoas com predisposição a doenças hepáticas, além de dificultar a digestão por quem apresenta problemas prévios desse tipo. Por isso, tenha moderação e opte por porções adequadas.

Fontes: Camila Macarrão, professora do curso de nutrição da FMU (Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas); Marisa Resende Coutinho, nutricionista da Rede de Hospitais São Camilo de SP e Marisa Diniz Graça, nutricionista do Hospital Leforte.