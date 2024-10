Quantas xícaras de café têm a quantidade de cafeína de um energético?

É importante destacar que os energéticos não possuem as propriedades benéficas que o café apresenta, conforme demonstrado por estudos. Além disso, eles costumam conter altas quantidades de açúcares ou adoçantes.

O uso excessivo dessas bebidas, especialmente entre os jovens, pode resultar em alterações comportamentais, problemas cardiovasculares, neurológicos e até dependência.

Ingerir os energéticos com bebidas alcoólicas é ainda pior. A cafeína presente nos energéticos tem o papel de colocar o pé no "acelerador". Já o álcool seria como colocar o pé no "freio" ao mesmo tempo. "Tem vários estudos mostrando que a mistura leva a comportamentos de risco mais intensos, como beber maior quantidade de álcool e ter comportamento sexual de risco", diz Erica Siu, coordenadora do Cisa (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool).

Siu recomenda que não se faça a mistura álcool e energéticos e, quando houver o consumo desses produtos, que seja acompanhado de hidratação e alimentação.

Quanto ao consumo de café