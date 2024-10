Veja se sua profissão está entre as mais atreladas a transtornos mentais

"A criação de um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo inclui programas de grupo, como o Stress Reverse e o Grupo de Bem-Estar Emocional. É importante pensar em títulos que atraiam os trabalhadores que estão lidando com estresse, ansiedade e depressão, para que se sintam mais à vontade em uma atividade focada no bem-estar emocional em geral, do que em sintomas de transtornos, devido ao medo de serem estigmatizados", diz o professor da UFES.

Ainda segundo Borloti, é necessário o empregado ficar de olho nos sintomas e procurar ajuda o quanto antes para evitar um quadro mais grave de doenças psíquicas. "É preciso dar mais atenção aos primeiros sinais: dificuldades para dormir, abuso de álcool, irritabilidade e dores são um indicativo", diz.

Além disso, há ações cotidianas que aliviam o estresse e ajudam na prevenção, como alimentação equilibrada, exercícios físicos, sono reparador e momentos de relaxamento de lazer em família e entre amigos.

Fontes: Elizeu Borloti, professor do departamento de psicologia social e do desenvolvimento da UFES (Universidade Federal do Espírito Santo); Manuella Rodrigues de Almeida Lima, médica psiquiatra da Área de Promoção da Saúde do SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor) da UFG (Universidade Federal de Goiás); Thiago Dias Costa, professor da faculdade de psicologia da UFPA (Universidade Federal do Pará).