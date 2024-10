Chá de erva-doce ameniza cólicas: veja benefícios e como fazer

Qual o melhor horário para tomar chá de erva-doce?

O chá é indicado para consumo após as refeições, quando a pessoa apresenta problemas gastrointestinais. Caso o paciente queira aproveitar as propriedades expectorantes, pode consumi-lo a qualquer momento do dia, desde que tenha um intervalo de algumas horas entre as três doses.

Chá de erva-doce acalma?

Estudo de 2021 realizado em animais aponta um potencial efeito ansiolítico e antidepressivo. No entanto, seria necessário realizar estudos em humanos para confirmar essa hipótese. Segundo especialistas, é possível que a ação de substâncias da composição da planta e a presença de magnésio geram efeito calmante.

Grávidas podem tomar chá de erva-doce?

Não. Existem evidências científicas em estudos com animais de que as substâncias presentes na erva-doce podem ter efeito abortivo. Por isso, não é indicada para gestantes, assim como qualquer outra infusão. Por questões éticas, não existem estudos nas grávidas nem nas lactantes, impossibilitando saber a segurança para esses públicos.