4 sinais de atração nos olhos, voz e comportamento, segundo estudos

Marina Vasconcellos, psicóloga pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) com especialização em psicodrama terapêutico, explica que a atração geralmente é a primeira etapa do "gostar de alguém", mas é diferente do desejo.

A atração, ela explica, seria um interesse, seja por um sujeito ou algo que ele faça, relacionado a sua aparência, seus gestos, seu vestir, podendo ser algo focado ou ampliado, e que quando chama muito a atenção leva ao desejo.

Mas Vasconcellos assegura que relações afetivas são complexas, não seguem roteiros pré-definidos, e que a atração pode dar as caras só depois de se conhecer bem alguém, como acontece com casais que antes de se apaixonarem mantinham relação de amizade.