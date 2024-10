Verifica várias vezes se fechou a porta ou esqueceu as chaves? Pode ser TOC

"Geralmente a pessoa tem rituais somente mentais, não são manias visíveis para os outros", diz. A psicóloga explica também que os pensamentos obsessivos criam uma discussão mental, em que a pessoa tenta argumentar com eles e até sente um alívio, mas depois o pensamento e a angústia voltam. Segundo Mello, esse modo de pensar é bem diferente de uma preocupação normal, em que uma pessoa se incomoda, vê quais são as evidências de que aquilo seja real e, caso não for, simplesmente passa a ignorar.

Pensamentos desse tipo podem acontecer, mas se você souber lidar bem com eles, não representa um transtorno. Agora, se impactar o cotidiano de alguma forma, tomando muito tempo e ocasionando atrasos em compromissos, aí sim tem que ser tratado com especialistas. Rogério Panizzuti, médico e neurocientista especializado em psiquiatria

Mello ainda diz que há vários tipos de TOC. O de relacionamento, por exemplo, tem como característica os pensamentos obsessivos indesejados e angustiantes em relação à força, qualidade e verdadeira natureza do amor pelo parceiro. São dúvidas como se eles realmente combinam, se ele o ama o suficiente ou se não o ama. É uma busca por uma certeza absoluta.

Além disso, o TOC pode se relacionar a outras situações, como doenças (quando o paciente cisma que tem algum problema de saúde específico), trabalho e até religião.

Como funciona o tratamento?