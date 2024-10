Usar muita roupa preta pode revelar comportamentos e afetar a saúde

Usar roupa escura, como as de tonalidade preta, no calor enquanto se exercita é ruim, ainda mais se a pessoa não conseguir se hidratar adequadamente.

A roupa preta durante a atividade física dificulta a perda de calor. A pessoa esquenta mais, a temperatura corporal sobe e ela perde mais água. O grande problema é que com a perda de água, a pessoa desidrata.

Aumentar a temperatura corporal pode levar à hipertermia. Isso pode colocar o corpo em risco, a pessoa pode até perder a consciência, desmaiar, esclarece o médico do esporte Guilherme Dilda.

Antes, as pessoas vestiam camiseta velha de algodão e saíam no calor para treinar, mas hoje existem mais opções de vestuário com tecnologias que ajudam a proteger do calor excessivo, como as roupas com proteção UV.

*Com informações de reportagens publicadas em 26/01/2022 e 05/01/2022