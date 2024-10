Cérebro dos homens 'reduz' 70% até as 20h e depois 'reinicia', diz estudo

Contudo, os pesquisadores observaram que não entendem completamente como a queda dos hormônios está relacionada a essas alterações no cérebro. "Acho que essa é uma questão em aberto. Esse é, eu acho, outro exemplo desmascarando o mito de que os hormônios são relevantes apenas para as mulheres", disse Elle Murata, coautora do estudo e estudante do doutorado em psicologia e ciências cerebrais na Universidade da Califórnia, Santa Barbara, nos EUA.

Redução também é sinal de alerta

Para além do que constatou o estudo, saiba também que o encolhimento cerebral, mas não ao longo do dia, também pode ser um dos primeiros sinais do Alzheimer, principalmente a partir dos 65 anos —e isso vale tanto para homens como para mulheres.

O cérebro encolhe, literalmente, em algumas áreas. A primeira região afetada é o hipocampo, responsável pela memória e o aprendizado. Nossas lembranças mais importantes são consolidadas em outra parte do cérebro, e não são implicadas tão cedo. Mas a formação de novas memórias é comprometida.

Pequenos esquecimentos e falta de concentração costumam ser os primeiros sintomas para a maior parte das pessoas. Dificuldades para resolver problemas ou atividades antes apreciadas também podem se destacar no início e podem ser interpretadas como ansiedade, desinteresse ou depressão.

Com o passar do tempo, os depósitos das proteínas beta-amiloide e tau (fatores que os cientistas acreditam estar por trás do Alzheimer) se espalham para mais partes do cérebro. Linguagem, orientação espacial, pensamento lógico e regulação das emoções, entre outras funções mentais, são afetados.