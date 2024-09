'Fazia leitura labial e achava que ouvia': ela descobriu surdez por acaso

Intensidades diferentes. As perdas auditivas podem ser leves, moderadas, severas ou profundas. "As perdas severas e profundas normalmente são em pacientes candidatos a implante coclear. Ou seja, o aparelho auditivo convencional não consegue mais restabelecer os limiares auditivos do paciente."

Perda pode ser súbita ou progressiva. "O que pode causar a perda súbita é uma infecção viral, um trauma, uma fratura do osso do ouvido, tumores, doenças vasculares. As perdas progressivas podem ser lentas ou moderadas. Ccom o envelhecimento, a gente vai perdendo a função auditiva também."

Idades diferentes, sinais diferentes. "Em crianças, a gente pode suspeitar de uma perda auditiva quando ela apresenta um déficit de atenção, irritabilidade, hiperatividade, baixo rendimento escolar. Menores de dois anos de idade podem apresentar respostas deficientes aos estímulos sonoros, atraso no desenvolvimento da linguagem e um baixo nível de interação com as outras pessoas."

Nos adultos, o que pode levar a suspeitar seria o aparecimento de zumbido, sensação de pressão nos ouvidos, hipersensibilidade a sons, distorção sonora, culminando na perda auditiva declarada.

Andy Vicente, especialista em perda auditiva

Consequências vão além do "não ouvir". Segundo o especialista, o paciente acaba se isolando, tendo déficit cognitivo, depressão e até, dependendo da gravidade da perda auditiva, evoluindo para demência.

Como é o diagnóstico. É recomendável que, depois dos 40 anos, seja realizada pelo menos uma audiometria por ano. No caso de suspeita de perda, outros exames são solicitados.