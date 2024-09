Saiba quanto tempo caminhar regularmente para prevenir a dor lombar

Eles relataram muitos episódios anteriores de dor nas costas (de 30 a 36 por participante), sugerindo que tinham dor lombar crônica, definida como aquela que persiste ou recorre por mais de três meses.

Os participantes foram divididos em dois grupos: um que recebeu orientações de um fisioterapeuta durante seis meses, para estabelecer um programa individualizado e progressivo de caminhada, que fosse adequado às necessidades e preferências de cada um. O outro grupo era controle, ou seja, não recebeu orientações profissionais nem tratamento preventivo — o que reflete a maioria dos casos de pessoas com dor lombar.

Entre os participantes com orientação, foram feitas seis sessões com um fisioterapeuta, que monitorava o progresso e ajudava na solução de possíveis barreiras com o programa de caminhada. O objetivo era auxiliar as pessoas para uma melhor compreensão da dor e reduzir o medo associado à prática de exercícios físicos. Por isso, a ideia dos pesquisadores era que o programa fosse gerenciável: a meta era caminhar 30 minutos por dia, pelo menos cinco vezes na semana, durante seis meses.

Os participantes foram monitorados mensalmente, por até três anos, a depender da data que ingressaram na pesquisa, e foram estimulados a continuar a caminhada mesmo após o término do programa. Nesse período, os pesquisadores coletaram informações sobre novas recorrências de dor lombar, incluindo casos de afastamento do trabalho e uso dos serviços de saúde.

Ao final da análise, os resultados mostraram que o grupo que aderiu ao programa de caminhada demorou, em média, 208 dias para ter uma nova recorrência da dor. Por outro lado, os voluntários do grupo controle tiveram um novo episódio de dor em uma média de 112 dias depois - praticamente metade do tempo.

Diferentes tipos de dor lombar

A lombalgia é uma questão de saúde pública: em 2020, o problema afetava 619 milhões de pessoas (o equivalente a 10% da população mundial) e, até 2050, esse número deve chegar a 843 milhões de indivíduos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com os autores do estudo australiano, a maioria das pesquisas se concentra no tratamento de episódios de dor, não na prevenção de futuras dores — e a caminhada demonstrou ser uma intervenção preventiva acessível e de baixo custo.