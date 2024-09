Tem problema lavar os cabelos todo dia? E ficar muito tempo sem lavar?

Assim como acontece com a pele, as características dos cabelos variam muito de pessoa para pessoa, além da região em que ela vive e, claro, do bom senso. Ou seja, não existe uma fórmula mágica. A frequência ideal para a lavagem de um cabelo pode ser bem diferente do que é melhor para o seu.

Pessoas com o cabelo mais seco, por exemplo, podem lavar menos vezes e enxaguar menos, porque não têm uma produção de sebo tão exuberante. Há quem fique uma semana sem lavar e não apresente nenhum problema com isso. No entanto, segundo dermatologistas, o ideal é não ficar mais de cinco dias sem lavá-lo. Isso porque o couro cabeludo produz sebo continuamente.

A falta do enxágue gera excesso de oleosidade e acúmulo de sebo que pode virar uma dermatite seborreica. Em casos mais dramáticos, fungos podem causar placas de seborreia e até doenças.