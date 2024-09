Faz bem para o coração, pele e digestão: benefícios do kino para a saúde

As fibras solúveis também ajudam a alimentar as bactérias benéficas no intestino, promovendo um microbioma mais saudável. Além disso, auxilia na digestão de proteínas.

Controla o colesterol

As fibras solúveis presentes na fruta, especialmente a pectina, podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL ("ruim") ao diminuir a sua absorção no intestino. O consumo regular de alimentos ricos em fibras solúveis está associado a uma melhora no perfil lipídico e a uma redução do risco de doenças cardíacas.

Melhora o aspecto da pele

A presença de vitamina C e antioxidantes no kino promove a síntese de colágeno, uma proteína essencial para a saúde e elasticidade da pele. A vitamina C também atua combatendo os radicais livres que podem danificar a pele e acelerar o envelhecimento.

A vitamina E, presente no kino, ajuda ainda a proteger a pele dos danos causados pelos raios UV e contribui para uma aparência mais saudável e hidratada.