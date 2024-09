Faz bem para digestão e coração: 8 benefícios do queijo cottage à saúde

Além disso, o queijo cottage é baixo em lactose comparado a outros laticínios, o que pode ser benéfico para pessoas com intolerância à lactose.

5. Contribui com a saúde cardiovascular

Pode beneficiar a saúde cardiovascular por seu baixo teor de gordura saturada, o que evita o aumento do colesterol LDL (considerado "ruim") associado a doenças do coração. Também é uma boa fonte de cálcio e potássio, minerais que ajudam a regular a pressão arterial e promover a saúde cardíaca.

6. Regula os níveis de açúcar no sangue

O queijo cottage tem um baixo índice glicêmico, ou seja, não provoca picos nos níveis de açúcar no sangue. Portanto, é uma boa opção para pessoas com diabetes ou que buscam manter o controle glicêmico.

7. Melhora da função imunológica

Por conter zinco e vitamina A, o consumo regular do cottage ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, uma vez que o organismo consegue combater infecções com mais facilidade.