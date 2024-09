Alergia a esperma não é fake news e acontece mais do que você imagina

Mudar de parceiro não adianta

Os pacientes não reagem ao esperma em si, mas ao líquido que contém os espermatozoides, o assim chamado plasma seminal. Em princípio, seu sistema imunológico se comporta como no caso da febre do feno: ele detecta como patógeno uma substância, na verdade, inofensiva, desencadeando uma violenta hiperreação.

Na febre do feno, as responsáveis são determinadas proteínas do pólen. Já no caso da alergia a esperma, durante muito tempo o agente desencadeador permaneceu não identificado. Só alguns anos atrás o dermatologista e alergista Johannes Ring. Ring e sua equipe identificaram a proteína responsável: o antígeno prostático específico (PSA, na sigla em inglês), produzido pela próstata.

Como o PSA está presente no esperma de todo homem, trocar de parceiro sexual não é solução: a alergia não é específica de determinados indivíduos. Por outro lado, trata-se aparentemente de uma reação imunológica muito rara, só tendo sido documentados cem casos em todo o mundo, desde 1958.

Conceito impreciso, mas problema é contornável

Cerca de metade dos casos também envolve outras alergias. Além disso, existe um grande número de casos não registrados, pois muitas pessoas acham constrangedor sequer mencionar o problema. Ainda assim, desde 2005 os registros se acumulam, e há dados indicando que só nos Estados Unidos haveria entre 20 mil e 40 mil portadores da alergia ao esperma.