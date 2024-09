Supino reto: como fazer certo e por que investir no exercício para peitoral

Deitado no banco reto, segure a barra (ou os halteres) com a palma das mãos voltadas para a frente. Deixe os braços afastados em uma distância pouco maior do que a entre os ombros. Os pés devem ficar apoiados no chão (ou no banco) durante toda a execução do movimento. Não tire as costas do banco ao fazer o exercício. Desça lentamente a barra em direção ao peitoral até os cotovelos formarem pelo menos um ângulo de 90º. Empurre a barra diretamente para cima até que os cotovelos quase fiquem estendidos.

Evite erros comuns

Não descer a barra na linha média do tórax: Geralmente ocasionado pela inexperiência na execução do movimento ou pela falta de controle na ativação de músculos que estabilizam o movimento (deltoides), esse erro pode acarretar uma exposição maior a lesões na capsula articular do ombro.

Geralmente ocasionado pela inexperiência na execução do movimento ou pela falta de controle na ativação de músculos que estabilizam o movimento (deltoides), esse erro pode acarretar uma exposição maior a lesões na capsula articular do ombro. Estender os cotovelos ao erguer a barra: A extensão exagerada dos braços aumenta a sobrecarga na articulação do cotovelo, podendo causar lesões. Além disso, o exercício fica menos eficiente, já que no momento de extensão o músculo do peitoral perde tensão.

A extensão exagerada dos braços aumenta a sobrecarga na articulação do cotovelo, podendo causar lesões. Além disso, o exercício fica menos eficiente, já que no momento de extensão o músculo do peitoral perde tensão. Segurar a barra com as mãos próximas ou afastadas demais: Ao fazer isso você muda o foco do exercício, pois acaba exigindo menos do peitoral e recrutando mais outros músculos. Com as mãos próximas, por exemplo, há um amento no trabalho dos tríceps e o peito é menos recrutado. Já uma pegada muito maior que a largura entre os ombros gera grande sobrecarga nos deltoides -- o que pode gerar dores e até lesões.

Ao fazer isso você muda o foco do exercício, pois acaba exigindo menos do peitoral e recrutando mais outros músculos. Com as mãos próximas, por exemplo, há um amento no trabalho dos tríceps e o peito é menos recrutado. Já uma pegada muito maior que a largura entre os ombros gera grande sobrecarga nos deltoides -- o que pode gerar dores e até lesões. Não dar a atenção à descida da barra: Ao fazer isso você deixa de aproveitar uma fase em que ocorre bom recrutamento de fibras e ruptura dos tecidos -- microlesões musculares que contribuem para o crescimento dos músculos.

Ao fazer isso você deixa de aproveitar uma fase em que ocorre bom recrutamento de fibras e ruptura dos tecidos -- microlesões musculares que contribuem para o crescimento dos músculos. Fazer movimentos elásticos: Descer a barra sem controle da velocidade faz com que a energia elástica dos músculos deixe a próxima repetição mais fácil. Essa falsa sensação de força pode fazer você elevar a carga sem que os músculos estejam preparados, o que pode acarretar lesões. O ideal é realizar uma pequena pausa entre o final da fase excêntrica (descida) e início da fase concêntrica (subida), chamada de ponto zero.

Fontes: Philipp Ebert, educador físico da academia Les Cinq e especialista em treinamento funcional; Gilberto Coelho, profissional de educação física, especialista em fisiologia do exercício pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e professor da FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado); Adelino Apolinário, profissional de educação física especialista em fisiologia do exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento pela USP (Universidade de São Paulo).

*Com informações de reportagem publicada em 27/02/2019