Aumenta a saciedade e faz bem ao coração: benefícios da ricota à saúde

A ricota é um tipo de queijo fresco, produzido a partir do soro do leite e apresenta uma textura macia e um sabor suave. Fonte de vitaminas A, B, D e E, além de minerais como zinco, selênio, potássio e fósforo, é uma opção saudável para quem deseja um queijo com menos gordura e calorias.

A seguir, veja os benefícios do consumo da ricota para a saúde.

Melhora a saúde digestiva

A ricota é um alimento probiótico porque contém bactérias que ajudam na fermentação do açúcar do leite e na eliminação de toxinas. Além disso, ela é uma fonte de proteínas que são digeridas e absorvidas rapidamente pelo corpo, o que pode beneficiar a saúde do intestino.