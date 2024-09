3 coisas para não colocar na máquina de lavar e evitar prejuízos à saúde

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Itens como coleiras, tigelas, brinquedos e mordedores devem ser lavados à mão com sabonete neutro. Roupas de pets os médicos também acham melhor lavar separado, ainda mais estando muito sujas e o animal doente ou não vacinado. É preciso pensar na saúde deles também, pois resíduos dos produtos químicos que você utiliza na máquina podem causar irritações na pele de cães e gatos.

2. Tênis

Imagem: iStock

Não é muito higiênico, ainda mais se você anda o dia inteiro com eles e em lugares muito sujos, com presença de fezes e lixo no chão. Além disso, a lavagem pode deformar ou danificar materiais delicados. O mais adequado é usar uma escovinha e sabão neutro no tanque ou quintal. Também não lave tênis no banho. Como explica Sylvia Lemos, infectologista e professora da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). "Há risco de infecções, alergias e intoxicações".

3. Frutas