3 almoços, 2,6 kg de carne: a impressionante dieta de fisiculturista morto

Duas jantas e uma última refeição. A primeira janta tinha 200 g de queijo e 300 g de macarrão. No segundo jantar, o atleta comia mais 1,3 kg de carne e 700 g de queijo tipo cottage. Para finalizar o dia, o fisiculturista consumia 14 panquecas de aveia com xarope de bordo (maple syrup).

Fisiculturista queria ser um 'monstro'

Yefimchyk era considerado um dos principais nomes da modalidade atualmente. Com 1,85 m de altura e cerca de 160 quilos, a quantidade de peso erguida pelo atleta era impressionante: Yefimchyk era capaz de levantar 272 quilos no supino e 317 quilos no levantamento terra, de acordo com a revista Men's Health.

Atleta se inspirava em astros hollywoodianos para se tornar "monstrão". A grande inspiração de Yefimchyk era o personagem Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. "Desde criança eu queria ser como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone em Rambo. E que, quando as pessoas passassem por mim, vissem um monstro. Eu queria ser tão forte quanto meus ídolos de Hollywood", declarou ele certa vez em entrevista. De acordo com a revista Essentially Sports, Yefimchyk sofreu bullying durante a infância por conta do porte físico pequeno.