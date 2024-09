Arnold Schwarzenegger segue dieta com fonte de proteína bem incomum

Com o avançar da idade, estar com as proteínas em dia exige maior controle da alimentação, já que, pelo envelhecimento do organismo, a capacidade de digerir e absorver os aminoácidos é reduzida.

A recomendação média de ingestão de proteína para idosos é superior em comparação aos adultos — cerca de 1,2 a 1,5 grama por quilo corporal. O suplemento proteico (whey protein) ainda entra como uma forma de prevenção, atuando na manutenção da musculatura e da força muscular.

O declínio dos hormônios sexuais em mulheres na menopausa também leva à perda da massa muscular, mas pode ser prevenida com suplementação proteica.

"A proteína é essencial para prevenir ou tratar a sarcopenia, que é a perda de massa e da função musculoesquelética", comenta a nutricionista Giuliana Modenezi, do Espaço Einstein Esporte e Reabilitação, do Hospital Israelita Albert Einstein.

*Com informações de reportagem publicada em 29/06/2024 e 31/07/2024