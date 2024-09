Shape em dia: 8 opções de lanches com até 100 kcal para não ficar com fome

1. Bateu uma fominha

Imagem: iStock

Essa é uma combinação ideal para ser consumida nas refeições intermediárias, já que une as proteínas do leite ao carboidrato do mel.

Iogurte desnatado de 120 g (57 kcal)

1 colher de sobremesa de mel (29 kcal)

2. É fibra que você quer?

Essa combinação tem quase 4 g de fibras, o que pode ajudar a atingir o aporte desse nutriente tão necessário ao organismo.