'Pulmão tatuado' e 'inflamação sistêmica': os estragos da poluição ao corpo

Isso pode, eventualmente, causar um efeito danoso ao sistema cardiovascular, resultando em arritmias, por exemplo, e aumentando o riscos de derrames ou infartos em pessoas que têm maior propensão a isso.

Frederico Fernandes, pneumologista

Mais pacientes com problemas cardiovasculares no pronto-socorro. Fernandes diz que, em épocas com qualidade de ar ruim, é mais comum haver pessoas com problemas envolvendo derrames, infarto e arritmia, além, é claro, de doenças respiratórias.

Vista da zona oeste de São Paulo Imagem: Rubens Cavallari/Folhapress

O PM 2.5 vai se acumulando, então, quanto mais eu me exponho a ele, maior o risco de eu desenvolver uma doença cardiovascular daqui a alguns anos. Além de causar um efeito agudo em quem tem alguma suscetibilidade, o material particulado faz com que a gente vá ficando doente ao longo da exposição.

Frederico Fernandes, pneumologista

Pulmão fica 'tatuado'. O pneumologista diz que o termo se refere a pontinhos pretos —material particulado, metais pesados, entre outros— que se formam no pulmão ao se expor a ambientes poluídos. "Essas substâncias são inaladas e se isolam no pulmão. Quanto mais exposição, mais pontos pretos o pulmão vai ter. E isso não é possível reverter."