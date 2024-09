Dá pra descobrir câncer pela unha? Entenda quando ela indica problemas

Ficou famoso o caso de uma tiktoker norte-americana que disse aos seus seguidores que, depois de conviver por 10 anos com uma mancha escura na unha do polegar, descobriu um câncer. Em sua publicação, Maria Sylvia contou que foi uma grande surpresa, já que nunca desconfiou que estava com uma doença incubada por tanto tempo.

Por isso vale o alerta: as alterações nas unhas podem ser até a primeira manifestação de algum problema de saúde e contribuir de forma essencial para o diagnóstico precoce. Uma mancha branca aqui, uma parte mais escura ali, ondulações, tudo isso pode ser sinal de doenças ou de predisposição genética para algumas condições, como problemas no fígado, nos pulmões e no coração.

A unha pode ser um reflexo de como a gente está por dentro.