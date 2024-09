Reforça imunidade e faz bem aos ossos: os benefícios do broto de feijão

O broto de feijão, que faz parte da família das leguminosas, é bastante nutritivo. O alimento é obtido por meio da germinação das sementes, um processo que transforma o grão em um estágio inicial de crescimento.

Por isso, contém uma concentração maior de nutrientes em comparação ao grão maduro, entre os quais destacam-se as vitaminas C, do complexo B, proteínas vegetais, antioxidantes, além de ferro, potássio, cálcio e magnésio.

A seguir, veja os principais benefícios do broto de feijão.