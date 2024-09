Preta Gil amputou o reto para tratar câncer; como é feita a cirurgia?

O que define se um cirurgião vai optar por amputar o reto de um paciente com câncer ou não é a localização do tumor. Segundo a Sociedade Americana de Câncer, tumores em estágio inicial e pólipos costumam ser removidos ainda durante o exame de colonoscopia, enquanto cânceres mais desenvolvidos e situados na parte alta do reto são retirados com outras técnicas cirúrgicas que não removem totalmente o órgão.

Quando o câncer —mesmo que ainda em estágio não tão avançado— está localizado no meio ou no terço final do reto, pode ser necessário retirar o órgão inteiro.

Como a amputação pode ser feita?

Nestes casos, há três opções:

1. Proctectomia com anastomose coloanal: quando o médico remove o reto e linfonodos ao seu redor para depois conectar o cólon (final do intestino) ao ânus "para que o paciente consiga passar as fezes da forma natural", segundo a Sociedade Americana de Câncer. Alguns médicos ainda optam por "dobrar" um pedaço do cólon ou alargá-lo (coloplastia) para criar um espaço que possa armazenar as fezes antes da excreção, como o reto fazia antes.

Assim, o paciente pode ter um ritmo intestinal mais próximo do saudável. Uma bolsa de colostomia ou ileostomia pode ser usada provisoriamente depois dessa cirurgia, enquanto a região cicatriza e depois é retirada. Pacientes podem ter de fazer fisioterapia pélvica para controlar melhor as fezes, como Preta já contou que está realizando.