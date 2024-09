Gosto de fumaça na boca e nariz sangrando? O que dá pra fazer pra melhorar

Evite atividades físicas em horários mais secos

Se for realizar atividade física, fuja do período entre 10h e 16h. Nesse intervalo, a umidade do ar está geralmente mais baixa, especialmente ao ar livre, em centros urbanos, onde a concentração de poluentes no ar é naturalmente maior.

Prefira o início da manhã ou fim da tarde. Mas lembre-se de que mesmo em ambientes fechados, dentro de casa ou da academia, o ar também estará seco.

Hidrate a pele

Use produtos específicos para hidratar a pele do rosto e do corpo. Faça a hidratação pelo menos uma vez ao dia. Para evitar o ressecamento, banhos com água muito quente não são recomendados.

Mantenha a casa limpa

Para minimizar o risco de problemas respiratórios, é fundamental eliminar poeira, ácaros, pelos de animais e outros agentes causadores de alergias respiratórias. Uma casa limpa é sinônimo de casa saudável, mesmo para quem não é alérgico.