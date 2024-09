'Autor de bullying se diverte e quer ser visto como engraçado e popular'

Como seriam essas experiências?

Participar de situações em que há dilemas para resolver, situações de assembleia, situações que favoreçam o espírito comunitário. Na escola, o outro não pode ser tratado como oponente. Ali é o lugar onde a gente encontra o companheiro. Também existem as situações de reparação, que fazem com que os autores percam alguma coisa que valorizam em função da ação do outro.

Exemplo simples, que aconteceu: um adolescente que estava sofrendo bullying com violência homofóbica desistiu de ir a uma festa muito esperada pelos alunos por medo de ser humilhado. A escola soube, chamou os autores e disse que a festa não iria acontecer se eles não encontrassem uma forma de reparação. Bem, os autores se mobilizaram para que a festa acontecesse.

Conversaram com o alvo, se desculparam com ele. Reconheceram o que estavam fazendo e asseguraram que ele não seria exposto. Precisaram conversar com o alvo, ouvir suas dores e, com isso, se sensibilizaram com elas. Desse modo, não só mudaram de postura, mas ampliaram suas possibilidades de empatia.

A expulsão não vale em nenhuma hipótese, como reparação para o alvo pelo menos?

Vejo a expulsão como válida apenas quando alvo e autor não podem mais conviver no mesmo espaço. Fora isso, acho que a medida serve mais como uma justificativa social da escola —'Veja o que fizemos'—, mas não acredito na eficácia.