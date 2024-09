Geração em crise: por que nossos adolescentes estão escolhendo a morte?

Ele foi um amigo que me ajudou muito. Estava passando por uma dificuldade no primeiro semestre, achando que não tinha saída. Foi graças a ele que me recuperei. Queria ter pelo menos uma oportunidade de dizer para ele: vai ficar tudo bem.

A gente conseguiria fazer alguma coisa, mas ele precisaria ter falado com a gente. No domingo, parecia tudo normal, ele estava postando stories. No dia seguinte, ele desaparece. É muito diferente se preparar a perda de uma pessoa e perder a pessoa do nada.

Uma semana antes de acontecer, notei que ele não estava tão animado. Mas achava que não era tão grave, queria poder ter ajudado.

O que pode levar ao suicídio?

É raro que uma pessoa potencialmente suicida não emita sinais de alerta. Mas não é incomum que esses pedidos de ajuda passem despercebidos. "Precisamos entender que o sofrimento existencial não é frescura e que psicólogo e psiquiatra não são coisas de louco", diz Âmbar Maura, professora de suicidologia na Faculdade Phorte, e autora do documentário Suicídio, um Assunto Urgente, de 2018. "O papel da educação para esse entendimento é fundamental, ainda mais agora, quando muitos grupos desacreditam o sofrimento existencial."

Caso todos os suicídios entre adolescentes fossem noticiados, eles estariam na mídia e nas redes sociais a cada 7, 8 horas por dia, tal o número de mortes autoprovocadas entre pré-adolescentes e adolescentes. Mas por diversos motivos —o áudio deixado por ele que vazou na internet, a escola famosa, entre as razões principais— a tragédia deste aluno teve uma repercussão extraordinária e vem sendo assunto de grupos de mães, grupos de alunos, blogs, portais de notícias, influencers e perfis de políticos em redes sociais.